¿Cuál es la multa por tener vencido el extintor del auto en Chile en 2025?

Las y los conductores que circulan por las calles del país deben seguir rigurosamente las normas que indica la Ley de Tránsito.

Y es que aquellos que incumplen con lo que señala la normativa, arriesgan diversas sanciones de distinto tipo.

En ese contexto, una de las sanciones comunes que suelen percibir los conductores es cuando tienen vencido el extintor de su auto.

Esta es la multa por tener vencido el extintor del vehículo

De acuerdo al artículo 75 de la Ley de Tránsito, todos los vehículos deben tener su extintor de incendios con fecha vigente.

Según lo publicado por el sitio especializado Autofact, la ausencia del extintor o que esté vencido “está catalogado como una falta leve”.

En ese sentido, las multas por incumplir la norma van desde las 0,2 a las 0,5 UTM. Es decir, un monto de entre $13.853 y $34.632.

El citado medio especifica que “de no pagar este y otros partes de tránsito, no podrás renovar el permiso de circulación al año siguiente“.