Alergias de primavera: qué hacer para reducir estornudos, picazón y congestión nasal

Especialistas de la Universidad de Chile entregan consejos para aliviar los síntomas.

Javiera Rivera

Con la llegada de septiembre, la primavera no solo trae flores y celebraciones, también la temida temporada de alergias.

La doctora María Antonieta Guzmán, jefa del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital Clínico de la U. de Chile, explica que el polen de árboles, pastos y malezas es el principal desencadenante.

Sin embargo, no es el único: los ácaros del polvo, los hongos y los epitelios de animales también pueden gatillar síntomas.

“El cambio climático y las mayores temperaturas hacen que la estación polínica se adelante, se intensifique y se alargue”, advierte la especialista.

Cómo distinguir entre alergia y resfrío

Los síntomas de la rinitis alérgica suelen confundirse con los de un resfrío común. La diferencia, según el doctor Guillermo Zepeda, pediatra broncopulmonar del Hospital Clínico de la U. de Chile, está en la variación durante el día:

  • Alergia: los síntomas empeoran en la mañana, la noche o al exponerse a polen o polvo.
  • Resfrío: los malestares son constantes todo el día y suelen ir acompañados de fiebre o dolor muscular

Recomendaciones para aliviar los síntomas

Los especialistas entregan una serie de consejos prácticos para reducir el impacto de las alergias de primavera:

  • Consultar a un médico para identificar el alérgeno mediante pruebas cutáneas o de sangre.
  • Usar antihistamínicos o corticoides nasales, siempre bajo supervisión médica.
  • Evitar la exposición directa a polen, polvo y mascotas si son gatillantes conocidos.
  • Ventilar la casa en horarios de menor calor y sacudir la ropa antes de guardarla.
  • Portar lentes de sol en exteriores para proteger los ojos del polen.
  • Revisar diariamente los niveles de polen en el sitio www.polenes.cl.
  • No fumar y mantener un adecuado aseo del hogar y lugar de trabajo.

De acuerdo con los expertos, hasta un 30% de quienes padecen rinitis alérgica también presenta asma alérgica, lo que hace aún más relevante consultar a tiempo y seguir un tratamiento adecuado.

