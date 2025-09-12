Alcalde de Cerro Navia desliza posible intencionalidad tras incendio en municipio: “Recuperamos una casa narco...”

Esta mañana se vio marcada por un incendio que afectó dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia, que dejó a un funcionario con quemaduras en sus manos y en el rostro.

El Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal llegó al lugar, tras activarse una segunda alarma debido a la magnitud del siniestro, que logró ser controlado.

Agencia Uno Ampliar

El alcalde Mauro Tamayo indicó que el siniestro tuvo lugar en la oficina del funcionario afectado: “Él entró, prendió la luz, se sienta en su computador, lo enciende y en ese instante hay una explosión que origina la ruptura de ventanales”.

Posible intencionalidad

“Es una situación extraña. En ese lugar no hay ductos, no hubo ningún tipo de fuga, no hay nada. Entonces, es una situación que nos preocupa, hay un proceso de investigación", añadió.

En esa línea, deslizó la idea de una posible intencionalidad : “Hay un elemento que es coincidente. El martes recuperamos una casa de narco en el sector de Intendente Saavedra”.

“Entonces, no queremos descartar ninguna hipótesis de que originó esto, pero nos llama la atención“, finalizó Mauro Tamayo.