Conmemoración del 11 de septiembre deja 2 carabineros heridos: uno fue atacado a piedrazos y otro mordido por un perro

Ambos fueron trasladados hasta el hospital institucional.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Durante la noche del 11 de septiembre, se registraron diversos disturbios y enfrentamientos en algunos sectores de Santiago.

Esto en el marco de la conmemoración del golpe de Estado de 1973, instancia que dejó 2 funcionarios de carabineros heridos.

Uno de los hechos más violentos se registró en las inmediaciones de la 54ª comisaría de Huechuraba, donde un funcionario, que formaba parte del resguardo policial, sufrió un piedrazo en la cara, con pérdida de una pieza dental.

Mientras que en Peñalolén, otro uniformado fue mordido por un perro en medio de la detención de un hombre que estaba provocando desórdenes.

Los familiares de este sujeto habrían actuado soltando a la mascota para que atacara al policía.

Tras los ataques, ambos funcionarios fueron trasladados al Hospital de Carabineros, donde recibieron la visita del general director de Carabineros, Marcelo Araya.

“Uno de los pacientes llegó con una fractura de una pieza dental, más una lesión contuso cortante del labio inferior. Se encuentra estable y esperamos una total y la mejor recuperación”, detalló el general Germán Cavieres, director de Sanidad del establecimiento médico.

“El otro paciente tiene una herida por mordedura de perro, en la extremidad inferior izquierda, pero está siendo tratado y se encuentra estable", agregó.

Los desmanes por la conmemoración del 11 de septiembre también se registraron en comunas como Cerro Navia, San Bernardo, Huechuraba, entre otros.

En tanto, desde Carabineros expresaron su preocupación por el “grado de violencia que se da en este tipo de situaciones”.

