Incendio estructural afecta a dependencias del municipio de Cerro Navia: Bomberos trabajan en el lugar

Por los trabajos del personal de emergencia, el tránsito se encuentra con restricciones.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Incendio estructural afecta a dependencias del municipio de Cerro Navia: Bomberos trabajan en el lugar

Incendio estructural afecta a dependencias del municipio de Cerro Navia: Bomberos trabajan en el lugar / Diego Martin

Un incendio afecta a esta hora a dependencias del municipio de Cerro Navia, en la región Metropolitana.

Según información preliminar, personal de Bomberos trabaja en el lugar para contener las llamas y sofocar el siniestro, por lo que se dio segunda alarma.

En ese sentido, se informó que los voluntarios rescataron desde el interior del edificio a una persona de sexo masculino, quien presentaba quemaduras de diversa consideración, aunque sin riesgo.

Debido a las labores en la zona, hay restricción en la circulación de vehículos entre Los Duraznos con Igualdad, por lo se llama a los conductores a optar por alternativas.

Noticia en desarrollo.

