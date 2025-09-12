El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hombre con movilidad reducida muere en medio de fatal incendio en Maipú: seis casas fueron consumidas

Durante la madrugada de este viernes, se produjo un voraz incendio que afectó seis casas en la comuna de Maipú, región Metropolitana, dejando a un hombre muerto .

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se originó en una casa ubicada en la intersección de Quinta Vergara y Mantos Blancos, de la Villa San Luis.

Sin embargo, el fuego rápidamente se propagó a las demás viviendas , por lo que Bomberos emitió una segunda alarma de incendio, acudiendo una gran cantidad de voluntarios.

Encuentran a un hombre sin vida

Tras un arduo trabajo, lograron extinguir las llamas que consumieron seis casas. Asimismo, hallaron muerto a un hombre de 58 años con movilidad reducida, el cual quedó atrapado por las llamas.