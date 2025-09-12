Hombre con movilidad reducida muere en medio de fatal incendio en Maipú: seis casas fueron consumidas
Tras lograr extinguir el fuego, Bomberos encontró sin vida al afectado de 58 años, el cual quedó atrapado por las llamas.
Durante la madrugada de este viernes, se produjo un voraz incendio que afectó seis casas en la comuna de Maipú, región Metropolitana, dejando a un hombre muerto.
De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se originó en una casa ubicada en la intersección de Quinta Vergara y Mantos Blancos, de la Villa San Luis.
Sin embargo, el fuego rápidamente se propagó a las demás viviendas, por lo que Bomberos emitió una segunda alarma de incendio, acudiendo una gran cantidad de voluntarios.
Encuentran a un hombre sin vida
Tras un arduo trabajo, lograron extinguir las llamas que consumieron seis casas. Asimismo, hallaron muerto a un hombre de 58 años con movilidad reducida, el cual quedó atrapado por las llamas.
Las autoridades trabajan en el lugar para determinar el origen del incendio y además, identificar a la víctima fatal.