Unión Española despeja dudas sobre el estado del Santa Laura: “Ya no hay obras, está totalmente listo”

Sabino Aguad, gerente general del cuadro hispano, aseguró que el recinto de Independencia está en óptimas condiciones para recibir el partido ante Audax Italiano y la Supercopa.

Bastián Lizama

El gerente general de Unión Española, Sabino Aguad, aclaró este jueves el estado del Estadio Santa Laura de cara al duelo de este fin de semana ante Audax Italiano por la fecha 23 del Campeonato Nacional y la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile.

En diálogo con el programa Pelota Parada de TNT Sports, el directivo de los “Hispanos” afirmó que el recinto de Independencia está en óptimas condiciones para recibir ambos partidos, en medio de las dudas que han surgido producto de la instalación de nuevas luminarias.

“Tenemos hechas las fundaciones en las cuatro torres y lo que se nos pidió, y que era parte del programa de las torres, era taparlas”, declaró Aguad.

“Y eso fue lo que hicimos, tapamos las dos torres del sector sur del estadio, como ustedes pueden ver detrás mío. Ya no solo están tapadas, sino que además están cubiertas con pastos sintéticos", agregó.

En ese sentido, el gerente general de Unión Española señaló que “el estadio desde ayer ya está totalmente listo para poder recibir a nuestro público y al público de Colo Colo y Universidad de Chile para el fin de semana”.

Por último, consignó que “hoy día en la mañana nuevamente tuvimos una reunión y se validó completamente el estadio. Ya no hay obras, como le dicen, y estamos terminando de limpiar las pocas cosas que nos quedaban todavía que sacar".

De esta manera, todo parece indicar que el partido de este sábado entre Unión Española y Audax Italiano, además de la Supercopa de este domingo entre Colo Colo y la U, se jugarán sin inconvenientes en Santa Laura. Solo resta esperar la autorización definitiva de la Delegación Presidencial.

