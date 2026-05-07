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VIDEO. “¿Quién pensaba que Católica iba a estar puntero del grupo a esta fecha? Pongamos los pies sobre la tierra”

Fernando Zampedri sacó cuentas alegres de la igualdad de la UC ante Cruzeiro, más allá de haber disputado casi todo el segundo tiempo con 10 jugadores.

Carlos Madariaga

“¿Quién pensaba que Católica iba a estar puntero del grupo a esta fecha? Pongamos los pies sobre la tierra”

“¿Quién pensaba que Católica iba a estar puntero del grupo a esta fecha? Pongamos los pies sobre la tierra” / RODRIGO ARANGUA

Fernando Zampedri sacó la voz por la UC tras el empate con Cruzeiro por Copa Libertadores, evidenciando la molestia ante el resultado.

Un poco de bronca por no haber logrado los tres puntos, pero estamos en un grupo muy difícil, muy peleado, cualquiera le gana a cualquiera”, partió diciendo el “Toro”, apuntando a lo complejo que se les hizo el partido cuando los brasileños se quedaron con uno menos.

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“El rival se quedó con uno menos y no lo pudimos aprovechar, pero se plantaron bien con una línea de 5 muy dura para hacerle daño. Nos quedamos con un punto que hoy dia sirve, pero esperemos al partido de local que se viene”, enfatizó.

Eso sí, el artillero cruzado perdió la paciencia cuando se le consultó por la sensación amarga entre los fanáticos de la UC por no haberse impuesto a Cruzeiro.

“Muchachos, estamos primeros. Estamos arriba. ¿Quién pensaba que Católica iba a estar arriba hoy? Pongamos los pies sobre la tierra, hay que seguir trabajando. Vamos a seguir luchando, a dar pelea hasta el final para que Católica pase a octavos", concluyó Fernando Zampedri, relevando el liderato que mantienen los cruzados en el grupo, para luego retirarse sin aceptar más preguntas.

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