Dominio albo en la Supercopa: los triunfos que tienen a Colo Colo como uno de los reyes de la competencia / Marco Muga

A pesar de los grandes problemas que ha tenido la ANFP para organizar la Supercopa, todo parece indicar que el partido finalmente se jugará este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Los dos equipos más grandes del país volverán a encontrarse en una final a partido único desde la Copa Chile 2020, donde Colo Colo se alzó como campeón. Eso sí, en formato Supercopa será la primera vez que se enfrenten, y los albos además marchan con mejor registro en esta competencia.

Las cuatro Supercopas que ha ganado Colo Colo

El “Cacique” y la Universidad Católica son los equipos que más veces han jugado esta definición (6), y también quienes más títulos suman (4). La primera edición del torneo fue en 2013, cuando Unión Española se impuso a Universidad de Chile.

La primera vez que Colo Colo se alzó como campeón de campeones fue en 2017, cuando venció a la UC por 4-1. En aquella ocasión, los albos celebraron gracias a los goles de Esteban Paredes (2), Jaime Valdés y Andrés Vilches, mientras que Benjamín Kuscevic descontó para los cruzados.

El “Popular” se transformó en bicampeón al año siguiente, en esta ocasión, tras superar por 3-0 a Santiago Wanderers con anotaciones de Óscar Opazo, Bryan Vejar y nuevamente el “Pajarito” Valdés.

La tercera Supercopa para el cuadro de Pedreros llegó en 2022, donde volvieron a imponerse a Universidad Católica en la final. En ese encuentro, los goles fueron obra de Leonardo Gil y Carlo Villanueva.

Finalmente, la última vez que Colo Colo levantó el trofeo fue en la última edición, tras derrotar 2-0 a Huachipato con tantos de Carlos Palacios y Arturo Vidal. Ese partido tuvo la particularidad de suspenderse a diez minutos del final y reprogramarse varios meses después para jugarse en El Teniente de Rancagua, sin público en las gradas.