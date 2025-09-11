;

Deportes La Serena sorprende con su nuevo entrenador: ya dirigió en Chile y debutará contra la U

A través de redes sociales, el cuadro papayero anunció la llegada del técnico argentino Mario Sciacqua.

Bastián Lizama

Luego de la salida de Cristian Paulucci y el breve interinato de Francisco Bozán, Deportes La Serena anunció este jueves a su nuevo entrenador para afrontar la recta final del Campeonato Nacional 2025.

Se trata de Mario Sciacqua, quien ya se encuentra en nuestro país y asumió esta misma jornada la dirección técnica del primer equipo serenense después de haber renunciado en junio al Club Atlético Mitre, de la Primera B de Argentina.

“Sciacqua, de nacionalidad argentina, cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol profesional. Ha dirigido a clubes de la Primera División de Argentina como Colón de Santa Fe, Quilmes, Olimpo, Patronato, Godoy Cruz y Sarmiento de Junín", destacó el club en redes sociales.

Justamente, con este último club, el DT logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en 2020. También cuenta con un paso previo en el fútbol chileno, específicamente por San Luis de Quillota en 2015, periodo en el que dirigió 13 partidos con un saldo de 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Ahora, Sciacqua tendrá el importante desafío de mantener a Deportes La Serena en Primera División. Actualmente, los “Papayeros” se ubican en el decimotercer lugar del Campeonato Nacional con 19 puntos, a solo dos del penúltimo Unión Española y a cinco del colista Deportes Iquique.

El estratega argentino tendrá su debut el domingo 28 de septiembre, nada más ni nada menos que ante Universidad de Chile, a partir de las 15:00 en el Estadio La Portada, en el duelo de la fecha 23 que fue aplazado para la realización de la Supercopa.

