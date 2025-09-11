Incautan fusil de guerra boliviano en megaoperativo contra banda narco en Chile: hay cinco detenidos

Durante este jueves, la Fiscalía entregó antecedentes sobre un amplio operativo que permitió la desarticulación de una banda narco chilena con vínculos en Bolivia. De acuerdo con la investigación, la organización se abastecía de droga proveniente del país altiplánico y mantenía cargamentos en distintas regiones del país.

En los procedimientos se logró la captura de cinco personas —cuatro hombres detenidos en la Región Metropolitana y una mujer en la Región de Tarapacá—, junto con la incautación de casi 800 kilos de cocaína , 112 cajas de fuegos artificiales y dos vehículos.

En concreto, el avalúo total de lo decomisado fue estimado en cerca de nueve mil millones de pesos, según detalló el Ministerio Público. Entre las especies incautadas se encontró un fusil de guerra de fabricación checa, calibre nueve milímetros, modelo utilizado por el Ejército de Bolivia.

Sobre este hallazgo se refirió el subprefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, quien precisó que “efectivamente, a través de nuestros procesos y nuestros congéneres de Bolivia, vamos a hacer las consultas respectivas (para esclarecer su origen)”.

En paralelo, la Policía de Investigaciones informó que, en un inmueble de la comuna de Alto Hospicio, se detectó la presencia de más de 27 mil fuegos artificiales.

Desde el Ministerio Público se confirmó que los cinco detenidos serán sometidos mañana a la audiencia de control de detención y formalización, instancia en la que se definirán los cargos y medidas cautelares en su contra.