A 52 años del golpe de Estado: agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos se reúnen frente a La Moneda
En el marco de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos se reunieron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda.
Al lugar también llegaron militantes del Partido Comunista (PC), quienes dejaron una ofrenda floral al monumento del expresidente Salvador Allende.
Al respecto, la senadora Claudia Pascual (PC) expresó en diálogo con Radio ADN que espera “una vez más que el conjunto del país pueda condenar los hechos vividos el 11 de septiembre del 1973 y los 17 largos años de la dictadura”.
“Espero que desde el Estado, tal cual lo ha hecho este gobierno, el compromiso con la verdad sea plena y que el plan de búsqueda hasta encontrar al último detenido desaparecido pueda realmente cumplirse”, añadió.
Finalmente, desde las 11:30 horas, el Presidente Gabriel Boric encabezará un acto central en el Palacio de La Moneda, donde reaparecerá la exsenadora Isabel Allende para conmemorar el fallecimiento de su padre.