Presidente Boric inaugura el Puente Industrial en el Biobío: la conexión vial más larga de Chile

Durante este martes se inauguró la marcha blanca del Puente Industrial, la nueva infraestructura de 6,4 kilómetros que conecta San Pedro de la Paz con Hualpén, convirtiéndose en la conexión vial más extensa de Chile.

El Presidente de la República encabezó la ceremonia junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el gobernador regional, Sergio Giacaman; el delegado presidencial, Eduardo Pacheco; además de alcaldes y autoridades locales.

“La nueva conexión vial va a permitir ahorrar entre 35 y 50 minutos que se perdían por la congestión que existía en el trayecto. Sabemos que a menos tiempo de traslado, es más tiempo para la familia, para los amigos, para el descanso, para el ocio”, señaló el Presidente.

Según informaron desde el Gobierno, el beneficio se extiende a cerca de 350 mil habitantes de San Pedro de la Paz, Hualpén y Concepción, además de ofrecer una alternativa segura para el transporte de carga. El proyecto incluye una ciclovía de 7,7 kilómetros, senda peatonal iluminada y mejoras en la ruta 160.

“Este puente, además, beneficia a todo el país porque permite conectar sectores productivos, fortalecer el transporte de carga y potenciar la logística vial con los puertos de Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. Es parte del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío”, afirmó el mandatario.

Asimismo, destacó que el proyecto trasciende administraciones. “Quiero destacar que este puente es una política de Estado. Estas son obras que demoran mucho más que un gobierno y, por lo tanto, también es la obra de gobiernos anteriores”, agregó.

“Un puente con ADN regional”

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, valoró la magnitud del proyecto e indicó que “es una tremenda alegría estar en la apertura de esta obra de ingeniería que refleja el trabajo de varios gobiernos. Se enmarca en el Plan Más Movilidad y confiamos en que jugará un papel importante en reducir la muy alta congestión del Gran Concepción”.

Mientras que la ministra de Obras Públicas, Jessica López, resaltó que “esta alianza público-privada implicó una inversión de US$250 millones y generó cerca de 1.000 empleos en el peak de su construcción”.

“El 98% de quienes trabajaron pertenecen a la comunidad local y el 80% de los materiales son de origen regional. Este es un puente con ADN regional”, concluyó.