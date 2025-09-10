;

FOTOS. Paula Pavic sorprende con lujoso regalo a su hija y lanza indirecta a Marcelo Ríos por “no querer ayudar”

El hecho ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Paula Pavic sorprende con lujoso regalo a su hija y lanza indirecta a Marcelo Ríos por “no querer ayudar”

Paula Pavic, reconocida relacionadora pública y exesposa de Marcelo ‘Chino’ Ríos, volvió a ser centro de atención en las plataformas digitales.

Sin embargo, esta vez no fue por sus declaraciones, sino por el ostentoso regalo que le hizo a su hija Isidora por su cumpleaños: un automóvil Tesla Model 3, avaluado en aproximadamente $40 millones de pesos.

A través de su cuenta de Instagram, Pavic compartió un video en el que mostraba el vehículo y expresaba su emoción por haber logrado esta adquisición por sus propios medios. Aunque también dejó un palito al ‘Chino’.

En una de sus historias, escribió: “No saben la emoción que siento en este momento, hasta le agradezco al padre de mi hija por no querer ayudar, porque eso hizo posible que lograra esto por mí misma”.

La joven Isidora también se mostró agradecida y emocionada por el gesto de su madre. En una publicación, expresó: “Te admiro demasiado y con tal de habérmelo dado tú sola, con todo el esfuerzo que haces para darnos las cosas que queremos significó mil veces más”.

Este gesto de Pavic se suma a una serie de declaraciones previas en las que ha manifestado su independencia económica y personal tras su separación del extenista.

En entrevistas anteriores, ha señalado que la pensión alimenticia que recibe de Ríos, cercana a los 14.500 dólares mensuales, no es suficiente para mantener su estilo de vida habitual.

Con este regalo, Pavic no solo celebró el cumpleaños de su hija, sino que también reafirmó su capacidad para alcanzar sus metas y objetivos por su cuenta.

