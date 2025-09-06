;

“Hay que decirlo” pierde a uno de sus panelistas: su renuncia tomó por imprevisto a sus compañeros

El programa de farándula de Canal 13 fue golpeado con esta sorpresiva noticia.

El programa de farándula de Canal 13, Hay que decirlo, vivió un episodio especial este viernes con la salida de uno de sus integrantes más polémicos: Luis Mateucci.

El chico reality había llegado hace algunos meses al espacio como parte de un nuevo desafío profesional, buscando mostrar otra faceta ante la audiencia.

Durante su paso, el argentino ganó protagonismo capítulo a capítulo, dejando momentos que generaron conversación en redes sociales y en la propia pantalla. Sin embargo, su participación llegó a su fin de manera inesperada, lo que dio paso a una emotiva despedida junto a sus compañeros del equipo.

En el cierre, el animador Nacho Gutiérrez tomó la palabra para reconocer el trabajo del ahora expanelista. “A esta hora, tenemos que desearle lo mejor a un compañero, simpático, divertido, aplausos para Luis Mateucci, quien se va a nuevos desafíos. Tiene su casa”, dijo ante la emoción del argentino.

A ello se sumaron gestos de cariño de sus colegas, entre ellos Paulina Nin, quien le entregó un apretado abrazo, además de mensajes de aliento por parte de la producción.

Las últimas palabras de Luis Mateucci en Hay que decirlo

Más adelante, el propio chico reality se dirigió al público y al panel: “De verdad muchísimas gracias a ustedes. Encontré un programa en el que me dejan ser como soy, hacen bullying, sí, pero bueno, yo también lo hago, y por eso, de verdad me gusta que me lo hagan”, comentó entre risas.

Con voz emocionada agregó: “Pero de verdad, me voy muy contento, me da mucha lástima irme, pero bueno, son cosas que pasan (...) Ojalá volver en algún día”.

Finalmente, Luis Mateucci concluyó su despedida expresando: “¿Qué lo mejor que me pasó en el programa? Yo digo que fue conocerlos, porque vine sin expectativas de nada y me abrieron las puertas y me dejaron ser quien soy. Con errores, aciertos, a veces me equivoco, y a veces me siento mejor que en mi casa”.

