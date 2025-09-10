;

VIDEO. “Muchos niños y jóvenes lo siguen”: La lapidaria opinión de Neme tras allanamiento a Jere Klein

El cantante del género urbano se encuentra en calidad de imputado en medio de una investigación por tráfico de drogas.

Alejandro Basulto

Este miércoles en Mucho Gusto hubo un intenso debate tras conocerse que el cantante del género urbano Jere Klein fue allanado y terminó en calidad de imputado en medio de un operativo antidrogas realizado en la Región Metropolitana.

El procedimiento de Carabineros, desarrollado este lunes en la comuna de Colina, incluyó la vivienda del artista, donde se encontró una prensa dosificadora de droga.

La policía explicó que presuntamente la organización ilícita estaba compuesta, principalmente, por amigos y familiares del intérprete, varios de ellos con antecedentes por tráfico de drogas.

En este contexto, el conductor José Antonio Neme expresó en pantalla una opinión directa tras ver cómo el cantante se tomaba con humor su situación.

Yo veo algo que es absolutamente habitual, ¿qué quieren? ¿Que se ponga histérico? Si hay ciertas muestras musicales que coquetean con la droga”, manifestó al iniciar su comentario.

La reflexión de José Antonio Neme sobre el vínculo del género urbano con la droga

Tras ello, el periodista señaló: “Pero, ¿de qué nos estamos asombrando? Estamos llevando esto como ‘oh, mira qué terrible, pillaron al cantante de ópera con cocaína en la maleta’. Pero si es parte de la cultura (...) Estoy diciendo es que este es un panorama lamentable, cruel, hay que trabajarlo, hay muchos niños y jóvenes que siguen este tipo de muchachos, pero no es sorprendente”.

Hay un sistema, hay un modelo que ensalza ciertas cosas, y que después empieza a cercenar los medios. La cultura del cantante urbano, del blin blin, de su auto y el sobajeo de las casas disqueras y los videoclips, pero después, cuando los jóvenes cautivos de esta música y que son bombardeados de alguna u otra manera a través de redes o lo que sea, de esta estética, la persiguen, ‘ah no, no se puede así’”, añadió.

Finalmente, José Antonio Neme concluyó: “Hagámonos todos una pregunta respecto a cuál es el relato que hay en torno a esto, porque los llevamos a los festivales, los invitamos, los entrevistamos (...) Hay una cultura, si es cosa de ver México”.

