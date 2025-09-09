;

Marca suiza de chocolates premium abre nueva tienda en el Parque Arauco: anunció descuentos

“Una ubicación estratégica de Santiago”, definió uno de los cabecillas de Lindt en Chile.

Javier Méndez

Marca suiza de chocolates premium abre nueva tienda en el Parque Arauco: anunció descuentos / Getty Images

Esta semana, Lindt, la reconocida marca suiza de chocolates premium, inaugura una nueva tienda en Mall Parque Arauco, en Santiago, consolidando así sus planes de expansión en Chile.

En concreto, la empresa alcanzará seis puntos de venta en menos de un año, luego de sumar un nuevo quiosco en Mallplaza Oeste, el pasado 5 de septiembre.

Su llegada al centro comercial del sector oriente será este martes 10 de septiembre y, específicamente, se instalará en una ala recién estrenada en el nivel dos (#238)

Por lo demás, anunciaron descuentos en algunos de sus productos.

“Estamos muy entusiasmados con la apertura de nuestra nueva tienda en Parque Arauco, un centro comercial de gran relevancia y en una ubicación estratégica de Santiago“, dijo Adrian Süess, Country Manager de Lindt Chile.

“Con este sexto punto de venta en Chile, celebramos resultados que superan las expectativas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir encantando a más consumidores con el mejor chocolate suizo”, sumó el cabecilla.

Las rebajas progresivas serán en bolsas de LINDOR: 10% en 250 gramos, 15% en 400 gramos y 20% en 575 gramos.

Cedida. / Lindt

La llegada de Lindt a Chile

La marca Lindt debutó en Chile en octubre del año pasado, con un local en Mallplaza Vespucio, en la comuna de La Florida; posteriormente, inauguró un segundo espacio en Mallplaza Egaña, en La Reina.

En la actualidad también tiene locaciones en el Costanera Center y el Marina Mall en Viña del Mar, su primer punto de venta fuera de la región Metropolitana.

En mayo de este año, cuando subía la cortina de su recinto en la Ciudad Jardín, la empresa reveló su intención de alcanzar las siete ubicaciones antes que finalice 2025.

