El caso del menor que en diciembre pasado resultó gravemente herido tras ser empalado en la Escuela Cervantes Básica de Santiago volvió a generar preocupación.

Su padre, Sebastián, difundió un video en redes sociales donde relató el complejo estado de salud de su hijo y solicitó apoyo para enfrentar los altos costos de su recuperación.

El colegio había señalado en su momento que se trató de un accidente durante un juego entre compañeros y que no se logró acreditar bullying.

Sin embargo, Sebastián sostiene lo contrario. “Mi hijo de tan sólo 10 años, después de varias agresiones de bullying, terminó siendo agredido de forma brutal por compañeros de colegio”, aseguró.

“Mi hijo tiene daños irreversibles”

El niño, identificado como Álvaro, ha debido someterse a cinco cirugías reconstructivas y hoy depende de una colostomía y de una cistostomía.

“Hasta la fecha, mi hijo ha pasado por cinco cirugías de reconstrucción. Actualmente depende de una colostomía para hacer sus deposiciones y de una cistostomía para poder orinar. Mi hijo tiene daños irreversibles”, relató su padre.

La familia señala que el menor aún requiere “por lo menos dos cirugías más de reconstrucción”. Por ello, Sebastián hizo un llamado a la solidaridad: “Si no puedes ayudarnos de forma monetaria, de igual forma nos ayudas compartiendo este mensaje”.