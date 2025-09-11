;

Atropellan a carabinero en fiscalización en Valparaíso: un detenido y operativo aéreo para dar con cómplice

Sospechosos investigados por lanzar droga a la cárcel embistieron a los uniformados, abandonaron el auto y huyeron por un bosque.

Un carabinero resultó lesionado este miércoles en la parte alta de Valparaíso, tras ser atropellado por delincuentes durante un intento de fiscalización. De acuerdo con información policial, el conductor y su acompañante eran indagados por el lanzamiento de droga al interior de la Cárcel de Valparaíso.

Al advertir la presencia de los uniformados, los sujetos aceleraron y embistieron el vehículo en que se trasladaba el personal policial, provocando el atropello de uno de ellos. Luego abandonaron el automóvil y huyeron a pie por un sector boscoso cercano.

Carabineros desplegó un operativo terrestre apoyado por un helicóptero institucional, logrando la detención de uno de los involucrados. El segundo sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.

El funcionario lesionado fue atendido por personal médico y se encuentra fuera de riesgo vital. La Fiscalía instruyó diligencias a fin de establecer la participación de los sujetos en el lanzamiento de droga al recinto penitenciario y su responsabilidad en el ataque a los efectivos.

