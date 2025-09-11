Con la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para jugar la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile en Santa Laura, volveremos a tener un Superclásico por la definición de un título, algo que no sucedía desde la Copa Chile de 2019.

Con la confirmación de uno de los partidos del año, las voces del fútbol chileno no tardaron en hacerse presentes para opinar. Luis Mena, entrenador de la selección chilena femenina y multicampeón con los albos, dialogó con ADN Deportes, donde analizó el presente de ambas escuadras.

“Está a mano lo que están haciendo tanto Colo Colo como la Universidad de Chile. Quizás Colo Colo llega en un mejor momento porque ganó el clásico, pero a nivel de año ha sido bastante negativo”, señaló de entrada el DT.

Acerca de cómo llegan los dirigidos por Gustavo Álvarez, respondió: “La U es lo contrario, no llega con el impulso de haber ganado el Superclásico, pero sí ha tenido un año más parejo”.

“Han sido realidades dispares, pero cuando se vienen este tipo de partidos, la historia y todo lo que ha pasado para atrás no sirve de mucho. El 11 contra 11 del día del partido es el que marca quién se va a quedar con la Supercopa”, sentenció Luis Mena.