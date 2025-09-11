;

VIDEO. Los Tenores esclarecen la situación en la que se encuentra la Supercopa Chilena a tres días de jugarse

En el programa de este jueves, nuestros panelistas comentaron como han sido los avances para que la final entre albos y azules finalmente pueda jugarse.

Javier Catalán

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este jueves 11 de septiembre, nuestros panelistas comentaron la situación en la que se encuentra la Supercopa a solo tres días de la fecha estipulada para su disputa.

Cristián Arcos, Danilo Díaz, Pancho Mouat, Patricio Barrera y Carlos Costas analizaron las palabras de Javier Altamirano sobre esta final y repasaron las bajas tanto de la Universidad de Chile como de Colo Colo para el domingo.

Además, supieron de la buena noticia que recibió Aníbal Mosa por parte de la CMF acerca de los estados financieros de Blanco y Negro y la resolución del Tribunal de Disciplina por una denuncia de Audax Italiano a la Universidad Católica.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 11 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos“.

