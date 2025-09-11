;

VIDEO. Figura del Real Madrid sorprende al recordar su primer gol como profesional: nombró a club chileno

El video fue viralizado en TikTok por el cuadro merengue.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid y formado en el Flamengo, sorprendió en redes sociales al recordar su primer gol como profesional, que le marcó nada más ni nada menos que a un club del fútbol chileno: Palestino.

A través de un video que se viralizó en el TikTok del Real Madrid, el cuadro merengue le preguntó a sus jugadores: "¿Contra qué equipo marcaron su primer gol como profesional?".

Cuando llegó el turno de Vinicius, el astro brasileño respondió: “Palestino, en Copa Sudamericana”. Sin embargo, el futbolista de 25 años aseguró que no recordaba cómo fue el tanto que le convirtió al conjunto árabe.

@realmadrid

🤔 Do they remember who they scored their first goal against? #RMCity #RealMadrid

♬ sonido original - Real Madrid C.F.

Pese a la mala memoria del brasileño, en redes sí hay registros del gol. Fue el 9 de agosto de 2017, en la victoria de Flamengo por 5-0 ante el elenco La Cisterna en la segunda ronda de la Sudamericana. “Vini” anotó la quinta cifra del “Mengão”.

En aquella época, Vinicius daba sus primeros pasos en el equipo de su ciudad natal: Río de Janeiro. Fue tal su explosión de talento, que el Real Madrid rápidamente puso sus ojos en él y posteriormente lo fichó para la temporada 2018.

Revisa el primer gol de Vinícius Júnior a Palestino

