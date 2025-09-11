;

Figura de la U saca la voz y se desmarca de Azul Azul por la Supercopa ante Colo Colo: “De mi parte...”

El volante Javier Altamirano aseguró que su intención es jugar el partido frente a los albos este domingo en Santa Laura.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El volante de Universidad de Chile, Javier Altamirano, atendió a los medios tras la práctica de este jueves en el Centro Deportivo Azul y manifestó su intención de jugar la Supercopa ante Colo Colo, programada para este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Respecto a las gestiones que ha realizado la dirigencia de Azul Azul para suspender el encuentro, el ex Huachipato se desmarcó y sostuvo que “eso no nos incumbe. Nosotros nos preparamos día a día para lo que se nos viene”.

Revisa también:

ADN

“De mi parte siempre quiero jugar. Los que deciden son otras personas, pero uno como jugador siempre quiere jugar”, agregó.

Además, aseguró que no tenía conocimiento de la petición de la U para reprogramar el partido. “Mi foco es Universidad de Chile, pero en ese momento estaba en la selección, así que no sabía mucho del tema”, afirmó.

Por otro lado, Javier Altamirano valoró su regreso a La Roja en la última doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. “Estoy muy feliz por lo que viví. Siempre vamos a querer jugar por la selección, independiente de la situación en la que se está”, aseguró.

Finalmente, el volante azul anticipó el duelo del próximo 18 de septimebre ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. “Antes de la situación que pasó (en Avellaneda), siempre queríamos seguir compitiendo a ese nivel, así que feliz”, añadió brevemente.

