Mundial 2026: estas son las selecciones que nunca han jugado una Copa del Mundo

Falta menos de un año para el inicio del Mundial 2026, torneo que será el primero en jugarse con 48 selecciones, contabilizando un total de 104 partidos desde la fase de grupos hasta la gran final.

Hasta ahora, ya hay 18 selecciones clasificadas directamente a la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá. Además, otras dos que se aseguraron un lugar en el repechaje, que se jugará en marzo.

Además de los tres anfitriones, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Marruecos, Túnez, Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán y Nueva Zelanda ya aseguraron su presencia en la Copa del Mundo. En tanto, Bolivia y Nueva Celedonia jugarán la repesca mundialista.

Con todo definido en Sudamérica y Oceanía, la atención se centra ahora en Asia, África, Europa y Centroamérica y el Caribe, que cerrarán sus eliminatorias en las ventanas de octubre y noviembre para definir los 30 cupos restantes.

Las selecciones que nunca han jugado una Copa del Mundo

A pesar de los 92 años de antigüedad de la competencia, hay varias selecciones nacionales que nunca han logrado participar en un Mundial, ya sea en la fase de grupos o en las Eliminatorias.

En Europa, la lista de países que nunca lograron clasificarse al máximo certamen de la FIFA incluye a Albania, Andorra, Armenia, Bielorrusia, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Luxemburgo y Macedonia del Norte.

En África, varios países aún no han jugado un Mundial, como Cabo Verde, Etiopía, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Ruanda, Sudán, Tanzania, Uganda y Zimbabue.

Dentro de Asia, destacan Afganistán, Camboya, Filipinas, Hong Kong, Jordania, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Palestina, Singapur, Siria y Tailandia. Mientras que en Oceanía, la lista incluye a Fiyi, Islas Cook, Islas Salomón, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tahití, Tonga y Vanuatu.

Finalmente, en América Latina, Bermudas, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela son las selecciones que nunca han jugado la Copa del Mundo.

Justamente, la “Vinotinto” estuvo cerca de conseguir la hazaña el pasado martes, pero cayó goleada ante Colombia en Maturín y se quedó con las manos vacías, cediéndole así el boleto para el repechaje a Bolivia.