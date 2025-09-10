Colo Colo Femenino vence a equipo brasileño en amistoso previo a la Copa Libertadores: “Estamos felices por el triunfo”

Colo Colo Femenino sigue preparándose para la Copa Libertadores 2025. Este miércoles, las dirigidas por Tatiele Silveira jugaron un amistoso ante Red Bull Bragantino en el Estadio Monumental, en un partido que terminaron ganando por 1-0.

El único gol de las albas fue obra de Yenny Acuña (52′), luego de un remate desde fuera del área con la pierna derecha que terminó dándole la victoria al “Cacique” ante un vacío recinto en Macul.

Tras el encuentro, la propia Acuña conversó con los medios y valoró la victoria. “Son partidos que nos vamos a encontrar en la Copa. Estamos felices por el triunfo y el juego que se hizo”, declaró la delantera.

Respecto a su anotación, señaló que “el gol me salió por el trabajo que hemos estado haciendo en todo el año y feliz por el triunfo. Bragantino es un gran club, que llegó a octavos de final en el Brasileirao, uno de los campeonatos más difíciles de América”.

Además, Yenny Acuña anticipó el duelo de este sábado ante Santiago Morning por la fecha 26 del Campeonato Nacional Femenino. “Es un rival que siempre hace partidos difíciles y es el clásico rival de nosotras también. Estuve muchos años ahí y sé el trabajo que han hecho las chiquillas. Vamos a ir con todo, igual o más de lo que hicimos hoy”, agregó.

Cabe recordar que Colo Colo integrará el Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2025 junto a Sao Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina) y Olimpia (Paraguay). El torneo continental se disputará en Argentina entre el 2 y el 18 de octubre.