;

Con Bizarrap, Nicki Nicole y más: Duki tendrá su propio documental en reconocida plataforma de streaming

El largometraje ofrecerá una mirada única e inédita de la vida de Mauro Ezequiel Lombardo.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Isabel Infantes

Los servicios de streaming siguen apostando por la realización de proyectos basados en cantantes, ya sea con biopics o series documentales.

Ahora, desde Netflix anunciaron un nuevo documental centrado en Duki, uno de los cantantes urbanos más relevantes de Argentina.

Bajo el título de Rockstar: Duki desde el fin del mundo, el largometraje promete mostrar la faceta más íntima del artista que ha tenido un ascenso increíble.

El documental, dirigido por Alejandro Hartmann, ofrece un acceso inédito a la vida de Mauro Ezequiel Lombardo (nombre real), ofreciéndonos una mirada más íntima de lo que no vemos en redes sociales.

Revisa también:

ADN

La cinta recorre su historia desde los inicios en El Quinto Escalón de Buenos Aires hasta su consagración en escenarios icónicos como el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y el Estadio River Plate.

La producción incluye entrevistas, archivos personales y testimonios de referentes como Bizarrap y Nicki Nicole, que ayudan a entender cómo Duki convirtió su recorrido personal en un símbolo de la música urbana latinoamericana.

Según adelantan desde ‘La Gran N’, uno de los ejes del film será la búsqueda de identidad del artista: “¿Quién es Mauro y quién es Duki?”, una pregunta que atraviesa tanto su trayectoria musical como su transformación personal.

La noticia coincide con el lanzamiento de su mixtape 5202, donde el ‘Duko’ reunió canciones inéditas y colaboraciones con Clúster y Zell.

“Gracias por tantos años juntos diablas y diablos, por tantos sueños y metas cumplidas… Casi 9 años después acá seguimos, porque era lo único que despertó magia en mí”, agradeció en su cuenta de Instagram.

Mientras continúa con su Duki World Tour, que ya pasó por el Movistar Arena de Chile con dos fechas consecutivas, la llegada del documental a Netflix se perfila como un registro clave para comprender el fenómeno cultural que el artista argentino representa a nivel global.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad