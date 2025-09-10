Con Bizarrap, Nicki Nicole y más: Duki tendrá su propio documental en reconocida plataforma de streaming

Los servicios de streaming siguen apostando por la realización de proyectos basados en cantantes, ya sea con biopics o series documentales.

Ahora, desde Netflix anunciaron un nuevo documental centrado en Duki, uno de los cantantes urbanos más relevantes de Argentina.

Bajo el título de Rockstar: Duki desde el fin del mundo, el largometraje promete mostrar la faceta más íntima del artista que ha tenido un ascenso increíble.

El documental, dirigido por Alejandro Hartmann, ofrece un acceso inédito a la vida de Mauro Ezequiel Lombardo (nombre real), ofreciéndonos una mirada más íntima de lo que no vemos en redes sociales.

La cinta recorre su historia desde los inicios en El Quinto Escalón de Buenos Aires hasta su consagración en escenarios icónicos como el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y el Estadio River Plate.

La producción incluye entrevistas, archivos personales y testimonios de referentes como Bizarrap y Nicki Nicole, que ayudan a entender cómo Duki convirtió su recorrido personal en un símbolo de la música urbana latinoamericana.

Según adelantan desde ‘La Gran N’, uno de los ejes del film será la búsqueda de identidad del artista: “¿Quién es Mauro y quién es Duki?”, una pregunta que atraviesa tanto su trayectoria musical como su transformación personal.

La noticia coincide con el lanzamiento de su mixtape 5202, donde el ‘Duko’ reunió canciones inéditas y colaboraciones con Clúster y Zell.

“Gracias por tantos años juntos diablas y diablos, por tantos sueños y metas cumplidas… Casi 9 años después acá seguimos, porque era lo único que despertó magia en mí”, agradeció en su cuenta de Instagram.

Mientras continúa con su Duki World Tour, que ya pasó por el Movistar Arena de Chile con dos fechas consecutivas, la llegada del documental a Netflix se perfila como un registro clave para comprender el fenómeno cultural que el artista argentino representa a nivel global.