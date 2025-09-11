“Me retiré a los 30 años, me fui al campo a trabajar con vacas y tuve depresión; volví a jugar a los 35 y esa fue mi mejor etapa como futbolista″ / Christof Koepsel

Desde su llegada a Sevilla, Alexis Sánchez ha sido cuestionado en España por su edad y por su última temporada en Udinese, donde jugó pocos minutos y no marcó goles.

Este jueves, la vigencia del tocopillano nuevamente fue puesta en duda con una pregunta que le hicieron al DT del cuadro sevillano, Matías Almeyda, en conferencia de prensa.

“En los últimos dos años, Alexis jugó pocos partidos con Udinese y con el Inter marcó solo 4 goles. ¿Cómo piensa recuperar a este futbolista? Teniendo en cuenta su veteranía y los malos números de los últimos años, ¿cree que puede recuperar su mejor fútbol?”, preguntó un periodista español.

Para responder, Almeyda se puso como ejemplo y realizó una profunda reflexión. “En el fútbol, el tema del análisis que se hace por los años es muy apresurado. Yo jugué al fútbol hasta los 30 años. Decidí retirarme, no tenía más ganas de jugar y me fui a trabajar al campo con vacas y caballos. Tuve una gran depresión”, partió señalando el argentino.

“A los 35 años decidí volver a jugar después de no haber entrenado nada. Regresé a River Plate. Y a los 35 fue mi mejor etapa como futbolista. Le di un valor al fútbol, veía cosas que antes no veía, resolvía situaciones que antes no hacía”, agregó el técnico del Sevilla.

“Lo que noto en Alexis y en otros muchachos es que el disfrutar del fútbol no todos lo hacen. Muchos confunden el disfrutar con ganar dinero. Jugadores como Alexis priorizan jugar unos minutos antes que aceptar otras propuestas millonarias. Entonces, creo en esa mentalidad”, concluyó Matías Almeyda.