Otro problema más para la Supercopa: municipalidad de Independencia paraliza obras en Santa Laura a cuatro días del partido

Este miércoles por la tarde se concretó otro obstáculo a la disputa de la Supercopa Chilena, agendada para el domingo entre Colo Colo y la U de Chile.

Al rechazo de los azules para disputar el cotejo, se suman también nuevos problemas con las obras en el estadio Santa Laura, donde se busca instalar las nuevas luminarias del recinto.

Pese a que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana planteó que los trabajos estaban avanzando a tiempo, la Municipalidad de Independencia paralizó los trabajos, planteando que no había permiso municipal ni autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, requisito indispensable, pues el recinto deportivo se sitúa en una zona típica.

“Estamos a cuatro días de la final y se pretende jugar en un estadio en obras, que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Quienes asistan deben saber que este recinto no reúne garantías para un partido de esta envergadura”, recalcó el edil Agustín Iglesias, remarcando que esta determinación es un nuevo argumento para que la Supercopa no se desarrolle en el Santa Laura.

“Si pese a las advertencias se insiste en realizar la final en este lugar, el Gobierno y la ANFP deberán asumir toda la responsabilidad frente a cualquier hecho de violencia o afectación a la comunidad de Independencia. Nuestra prioridad es proteger a los vecinos, no exponerlos”, concluyó la autoridad comunal.

Pese a estos cuestionamientos, según información de ADN Deportes, la orden de paralización de la Municipalidad de Independencia habría “llegado tarde”, pues las labores en el recinto deportivo ya estarían terminadas, con lo que el Santa Laura podría albergar la Supercopa.