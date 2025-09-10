;

Otro problema más para la Supercopa: municipalidad de Independencia paraliza obras en Santa Laura a cuatro días del partido

El edil Agustín Iglesias planteó que los trabajos no tenían autorización municipal. Sin embargo, según información de ADN Deportes, las labores en el recinto deportivo ya estarían terminadas.

Carlos Madariaga

Otro problema más para la Supercopa: municipalidad de Independencia paraliza obras en Santa Laura a cuatro días del partido

Otro problema más para la Supercopa: municipalidad de Independencia paraliza obras en Santa Laura a cuatro días del partido / Municipalidad de Independencia

Este miércoles por la tarde se concretó otro obstáculo a la disputa de la Supercopa Chilena, agendada para el domingo entre Colo Colo y la U de Chile.

Al rechazo de los azules para disputar el cotejo, se suman también nuevos problemas con las obras en el estadio Santa Laura, donde se busca instalar las nuevas luminarias del recinto.

Revisa también:

ADN

Pese a que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana planteó que los trabajos estaban avanzando a tiempo, la Municipalidad de Independencia paralizó los trabajos, planteando que no había permiso municipal ni autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, requisito indispensable, pues el recinto deportivo se sitúa en una zona típica.

Estamos a cuatro días de la final y se pretende jugar en un estadio en obras, que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Quienes asistan deben saber que este recinto no reúne garantías para un partido de esta envergadura”, recalcó el edil Agustín Iglesias, remarcando que esta determinación es un nuevo argumento para que la Supercopa no se desarrolle en el Santa Laura.

Si pese a las advertencias se insiste en realizar la final en este lugar, el Gobierno y la ANFP deberán asumir toda la responsabilidad frente a cualquier hecho de violencia o afectación a la comunidad de Independencia. Nuestra prioridad es proteger a los vecinos, no exponerlos”, concluyó la autoridad comunal.

Pese a estos cuestionamientos, según información de ADN Deportes, la orden de paralización de la Municipalidad de Independencia habría “llegado tarde”, pues las labores en el recinto deportivo ya estarían terminadas, con lo que el Santa Laura podría albergar la Supercopa.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad