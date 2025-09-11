Bolivia se queda sin la final de la Copa Sudamericana 2025: Conmebol anuncia nueva sede para el partido / Buda Mendes

Este jueves, Conmebol anunció que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia, ya no será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, torneo donde Universidad de Chile está en cuartos de final.

“Pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras”, informó el ente rector del fútbol sudamericano.

En la misma línea, la entidad remarcó que “el informe técnico es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables”.

Final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Asunción

Conmebol confirmó que “en atención a estas circunstancias, se ha resuelto trasladar la sede de la final de la Copa Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada”.

“Es muy importante aclarar que la Conmebol continuará con las inversiones y mejoras en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de cara a próximos torneos. La Federación Boliviana de Fútbol ha expresado ya su interés en albergar la final de la Copa Sudamericana 2027″, concluyó.

Así las cosas, la final de la Copa Sudamericana 2025 tendrá lugar en la capital paraguaya, en un estadio por confirmar. Aquel partido se jugará el 22 de noviembre de este año.