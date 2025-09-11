;

VIDEO. La alegría en Colo Colo por la autorización de la Supercopa en Santa Laura: “Siempre dijimos que queríamos jugar”

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, conversó con Los Tenores de la Tarde y se refirió a la confirmación de la final ante la Universidad de Chile.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo volverá a las canchas este domingo 14 de septiembre cuando enfrente a la Universidad de Chile por la Supercopa. En relación a aquello, Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, conversó con Los Tenores de la Tarde y se refirió al presente del conjunto albo en todas sus aristas.

Siempre dijimos que queríamos jugar. Incluso planteamos la posibilidad de que se hicieran dos partidos. Finalmente, las autoridades resolvieron que se juegue el domingo para cerrar este capítulo”, señaló de entrada el dirigente.

Los dirigentes tenemos la obligación de normalizar la actividad; no de dilatar decisiones que entorpecen el fútbol nacional y nos llevan a posiciones enfrentadas. Yo haré siempre el esfuerzo para que el fútbol se lleve por un buen derrotero”, agregó.

Revisa también:

ADN

Sobre cómo ha visto los trabajos de Fernando Ortiz, nuevo DT del “Cacique”, mencionó: “Para nadie es un misterio que el directorio de Colo Colo ha tenido posiciones divergentes, pero en la designación de Fernando, después de mucho tiempo, logramos un consenso donde se le nombró por unanimidad. Espero que con el liderazgo de Ortiz recuperemos el tiempo perdido en 2025”.

Al ser consultado por aquella cláusula que permitiría finalizar su vínculo de manera anticipada en caso de no clasificar a torneos internacionales, declaró: “Fernando Ortiz tiene un contrato por lo que resta de 2025 y todo 2026, con una posibilidad de revisión al final de esta temporada, algo que no tiene nada de novedoso. Ustedes saben los problemas que tuvimos para finalizar de mutuo acuerdo el contrato de Jorge Almirón”.

Además, concluyó refiriéndose al fallo de la CMF, que aprobó los estados financieros de Blanco y Negro. “Desde el día en que votamos, tenemos el convencimiento de que actuamos conforme al derecho. La resolución no hace más que ratificar lo que obramos en esa oportunidad y espero que este tema se zanje positivamente”, sentenció Eduardo Loyola.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad