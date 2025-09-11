Colo Colo volverá a las canchas este domingo 14 de septiembre cuando enfrente a la Universidad de Chile por la Supercopa. En relación a aquello, Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, conversó con Los Tenores de la Tarde y se refirió al presente del conjunto albo en todas sus aristas.

“Siempre dijimos que queríamos jugar. Incluso planteamos la posibilidad de que se hicieran dos partidos. Finalmente, las autoridades resolvieron que se juegue el domingo para cerrar este capítulo”, señaló de entrada el dirigente.

“Los dirigentes tenemos la obligación de normalizar la actividad; no de dilatar decisiones que entorpecen el fútbol nacional y nos llevan a posiciones enfrentadas. Yo haré siempre el esfuerzo para que el fútbol se lleve por un buen derrotero”, agregó.

Sobre cómo ha visto los trabajos de Fernando Ortiz, nuevo DT del “Cacique”, mencionó: “Para nadie es un misterio que el directorio de Colo Colo ha tenido posiciones divergentes, pero en la designación de Fernando, después de mucho tiempo, logramos un consenso donde se le nombró por unanimidad. Espero que con el liderazgo de Ortiz recuperemos el tiempo perdido en 2025”.

Al ser consultado por aquella cláusula que permitiría finalizar su vínculo de manera anticipada en caso de no clasificar a torneos internacionales, declaró: “Fernando Ortiz tiene un contrato por lo que resta de 2025 y todo 2026, con una posibilidad de revisión al final de esta temporada, algo que no tiene nada de novedoso. Ustedes saben los problemas que tuvimos para finalizar de mutuo acuerdo el contrato de Jorge Almirón”.

Además, concluyó refiriéndose al fallo de la CMF, que aprobó los estados financieros de Blanco y Negro. “Desde el día en que votamos, tenemos el convencimiento de que actuamos conforme al derecho. La resolución no hace más que ratificar lo que obramos en esa oportunidad y espero que este tema se zanje positivamente”, sentenció Eduardo Loyola.