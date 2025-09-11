Cómo evitar estafas en las Fiestas Patrias: Códigos QR falsos y clonación de tarjetas podrían amenazar la celebración

Una de las principales características que trae consigo la llegada de las Fiestas Patrias en Chile es el aumento del consumo y, en muchos casos, la necesidad de buscar un panorama fuera de casa, como las clásicas fondas.

Pero ojo, porque precisamente en este contexto es cuando pueden proliferar las estafas insospechadas. Aprovechando la algarabía y las aglomeraciones, ciberdelicuentes podrían buscar amargar la celebración.

Un ejemplo de lo anterior es el uso de los códigos QR fraudulentos, asunto que no es precisamente nuevo y que ya ha sido bautizado como “Quishing”.

En simple, consiste en engañar a la persona para que, al escanear un código aparentemente legítimo, sea redirigida a un sitio web malicioso donde se le solicita ingresar datos personales, credenciales bancarias o incluso descargar software.

Algunos consejos para evitar situaciones de este tipo incluyen:

Verifica el origen del código QR: Antes de escanearlo, asegúrate de que provenga de una fuente confiable. También es útil contar con una app que muestre de antemano la URL de destino para confirmar su seguridad.

Prefiere tarjetas con chip y clave: Son más seguras que las de banda magnética, ya que estas últimas pueden ser intervenidas o duplicadas con mayor facilidad.

No descuides tu tarjeta ni tu clave: Al distraerte, puedes exponerte al "cambiazo" o a cobros indebidos. Procura siempre cubrir el teclado del POS con la mano al ingresar tu pin.

Considera el uso de efectivo: Aunque hoy parece menos común, pagar con dinero físico elimina el riesgo de fraude digital, aunque sí te deja vulnerable a robos presenciales.

Revisa la máquina de pago antes de usarla: Comprueba que tenga los logos bancarios y que no muestre señales de manipulación o deterioro sospechoso.

Monitorea tus movimientos bancarios: Luego de pagar, entra a tu cuenta y confirma que los cargos realizados correspondan al monto y comercio correcto.

“Hoy en día y dada la experticia de los ciberdelincuentes, no existe prácticamente un medio de pago más seguro que otro, porque si las personas deciden pagar con efectivo, también están expuestas al robo físico de su patrimonio“, dice Fabiana Ramírez Cuenca, Investigadora de Seguridad Informática de ESET.

“Aunque cueste, lo importante es nunca bajar la guardia, por más relajo y júbilo que haya durante las celebraciones”, añade la experta.