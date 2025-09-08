Fiestas Patrias 2025: estas son las 7 fondas más “populares” en Chile y así puedes llegar a ellas
La próxima semana se llevará a cabo la festividad y los fonderos ya se preparan para recibir a miles de personas.
Con el inicio de la segunda semana de septiembre, ya cada vez falta menos para que se produzcan las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025.
Y es que este año, chilenas y chilenos tendrán varios días para celebrar, considerando que la conmemoración comenzará (para muchos) desde el día miércoles 17 hasta el domingo 21 de septiembre.
Bajo ese contexto, es que una de las instancias a las que muchos chilenos asisten en la festividad son las clásicas fondas.
Desde la plataforma Recorrido.cl, entregaron una selección especial con las 7 fondas más populares a lo largo del país y con los valores del transporte para llegar a ellas.
En ese sentido, desde la empresa indicaron que “se pueden encontrar pasajes que van desde los $6.700 en rutas como Santiago–Pichilemu o desde $2.500 en trayectos a Valparaíso, dependiendo de la anticipación y horarios seleccionados".
A continuación las 7 fondas más populares de Chile:
- La Pampilla (Coquimbo): Cada año reúne miles de personas durante varios días de la fiesta, con ramadas, ferias, música en vivo, ferias artesanales, entre otros. El Cofundador de Recorrido, Simón Narli, contó que “para las personas que viajan desde Santiago, por ejemplo, existen salidas frecuentes con pasajes que van desde los $15.000 en categoría Semi Cama“.
- Fonda Alejo Barrios (Valparaíso): Se instala en el Parque Alejo Barrios, donde se combinan espectáculos musicales, cocina, juegos típicos y la entrada es gratis. Para llegar a ella, hay salidas cada 10 minutos desde el Terminal Alameda o Pajaritos en Santiago, con pasajes que van desde los $2.500.
- Fiesta de la Chilenidad de Iquique: Ofrece más de 50 stands de gastronomía y diversos espacios para niños. Para llegar a Iquique, hay servicios directos desde Antofagasta, Calama y La Serena.
- Fondas de Pichilemu: combinan el ambiente festivo del “18″ con la tranquilidad costera. Para llegar desde Santiago, el trayecto demora alrededor de 4 horas y se pueden encontrar pasajes que parten en los $6.700.
- Fiesta de la Chilenidad de Parral: se realiza en la plaza principal de la comuna y ofrece gastronomía típica, música en vivo, entre otras cosas. Quienes estén interesados en ir, pueden encontrar servicios directos desde Santiago, Talca y Chillán.
- Fiesta de la Chilenidad de Chillán: Organizada en la Plaza de Armas, cuenta con múltiples locales de gastronomía. Cuenta con buses frecuentes desde Santiago y cuenta con conexión ferroviaria hasta el lugar.
- Fiestas Patrias en Caldera: el evento es gratuito y se celebra en el Emporio Criollo. Para llegar, las personas pueden trasladarse en bus desde el norte o el centro del país en servicio terrestre.