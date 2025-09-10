;

Menos de $4.000 por persona: cómo hacer un asado barato en Fiestas Patrias con poco presupuesto

Algunos cortes de carne pueden ayudar a aprovechar mejor el presupuesto para la parrilla. Revisa aquí los detalles.

Javier Méndez

Menos de $4.000 por persona: cómo hacer un asado barato en Fiestas Patrias con poco presupuesto

Menos de $4.000 por persona: cómo hacer un asado barato en Fiestas Patrias con poco presupuesto / abriendomundo

Al igual que ocurre cada año, uno de los aspectos más destacados de las Fiestas Patrias 2025 en Chile será la comida, y es precisamente en ese contexto que no puede faltar un buen asado.

Eso sí, encender el carbón también puede convertirse en uno de los gastos más altos de la celebración, por lo que elegir cortes de carne convenientes es clave para distribuir bien el presupuesto.

Revisa también:

ADN

Si el dinero es acotado existen varias opciones convenientes. Revisa a continuación los cortes que no deberían faltar para este 148 de septiembre.

¿Cómo hacer una asado barato para las Fiestas Patrias? Guía de cortes

“Yo me iría por el cerdo”, recomienda a ADN.cl Álvaro Martínez, Gerente Comercial de Doña Carne. “Si la plata es poca, (se puede hacer) un asado para 4 personas con 1 kilo de pulpa, un paquete de butifarras y una tira de costillar. O sea, estamos hablando de menos de $4.000 por persona y comen mas de medio kilo cada uno“, señala el experto.

“Ahora, si tenemos que poner vacuno, la sobrecostilla es mi corte preferido en relación precio-calidad. A $8.498, nos queda un presupuesto similar con un kilo de sobrecostilla, un kilo de pulpa y butifarras: 600 gramos por persona y menos de $4.000 por cada uno. Un golazo“, añade.

Otra alternativa que sería aún más económica es inclinarse exclusivamente por el pollo y el cerdo. “1 kilo de trutro, más 1 kilo de pulpa, más butifarras, son aproximadamente $10.000 en total para un asado muy sabroso y conveniente”, concluye Martínez.

ADN

abriendomundo

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad