Menos de $4.000 por persona: cómo hacer un asado barato en Fiestas Patrias con poco presupuesto / abriendomundo

Al igual que ocurre cada año, uno de los aspectos más destacados de las Fiestas Patrias 2025 en Chile será la comida, y es precisamente en ese contexto que no puede faltar un buen asado.

Eso sí, encender el carbón también puede convertirse en uno de los gastos más altos de la celebración, por lo que elegir cortes de carne convenientes es clave para distribuir bien el presupuesto.

Si el dinero es acotado existen varias opciones convenientes. Revisa a continuación los cortes que no deberían faltar para este 148 de septiembre.

¿Cómo hacer una asado barato para las Fiestas Patrias? Guía de cortes

“Yo me iría por el cerdo”, recomienda a ADN.cl Álvaro Martínez, Gerente Comercial de Doña Carne. “Si la plata es poca, (se puede hacer) un asado para 4 personas con 1 kilo de pulpa, un paquete de butifarras y una tira de costillar. O sea, estamos hablando de menos de $4.000 por persona y comen mas de medio kilo cada uno“, señala el experto.

“Ahora, si tenemos que poner vacuno, la sobrecostilla es mi corte preferido en relación precio-calidad. A $8.498, nos queda un presupuesto similar con un kilo de sobrecostilla, un kilo de pulpa y butifarras: 600 gramos por persona y menos de $4.000 por cada uno. Un golazo“, añade.

Otra alternativa que sería aún más económica es inclinarse exclusivamente por el pollo y el cerdo. “1 kilo de trutro, más 1 kilo de pulpa, más butifarras, son aproximadamente $10.000 en total para un asado muy sabroso y conveniente”, concluye Martínez.