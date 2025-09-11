;

Bombo Fica sorprende con ayuda a familia de chilena fallecida en Nueva York: “En este país se ha perdido la empatía”

De forma imprevista, el humorista realizó un noble gesto ante el drama que enfrentan los cercanos de Lorena Soto Lobos.

Alejandro Basulto

Bombo Fica

Bombo Fica

El comediante Bombo Fica tomó la decisión de organizar un evento benéfico con el fin de colaborar en la repatriación de Lorena Soto Lobos, la chilena de 43 años encontrada sin vida en su departamento en Nueva York el pasado 3 de septiembre.

Oriunda de El Tabo, la mujer llevaba más de un año residiendo en el distrito del Bronx junto a su pareja, Jorge Luis Ramírez, quien fue la persona que halló el cuerpo en el domicilio que ambos compartían.

Mientras tanto, la familia enfrenta un complejo escenario económico: el traslado a Chile supera sus posibilidades. Inicialmente, se calculó un costo cercano a los 25 millones de pesos, aunque una funeraria en Nueva York ofreció rebajarlo a alrededor de 8 millones de pesos.

Revisa también:

ADN

Al ver esta situación en televisión, el humorista decidió actuar. En conversación con Página 7, adelantó que está gestionando un teatro para fijar fecha y lugar del espectáculo solidario. “Cuando uno se encuentra con esta historia de dolor, uno debe tener empatía absoluta”, expresó.

¿Qué lo motivó a ayudar a la familia de Lorena Soto Lobos?

Sobre su motivación, el comediante comentó: “Estábamos viendo la noticia y queríamos ayudar, porque en este país se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno. Y uno tiene que volver a hacer el mayor de los esfuerzos para volver a recuperar eso”.

Además, subrayó que su gesto nace únicamente de la solidaridad: “No tengo ningún vínculo con ello, soy un simple espectador que vio la noticia y cooperé con lo más valioso que tengo, que es mi trabajo”.

Finalmente, Bombo Fica señaló su deseo de que la cruzada cumpla el objetivo: “Es de esperar que se den todas las posibilidades para que podamos recaudar el máximo de dinero, para que puedan repatriar a esa chilena y pueda descansar en su tierra”.

