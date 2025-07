“Quedó la grande”: Bombo Fica revela que su militancia ha perjudicado su carrera en la comedia

Durante una conversación en Plan Perfecto, Bombo Fica abordó con franqueza los motivos que lo alejaron de los grandes escenarios y festivales, y cómo su afiliación política tuvo un impacto directo en su trayectoria profesional.

Todo comenzó cuando Diana Bolocco le consultó por su decisión de no participar más en festivales masivos. El humorista respondió con claridad: “Yo ya di la pelea. Yo ya dije que lo que a mí me molesta de estos grandes festivales es que la repartija no es igual”.

“Yo soy comunista, un saludo para mi candidata Jeannette Jara, que va a ser presidenta de Chile, y cuando sea presidenta va a cambiar este panel, ah”, añadió.

A partir de ahí, la conversación tomó un giro político. Magdalena Max-Neef, también parte del panel, preguntó directamente: “Tú eres comunista, ¿eso te ha traído algún problema?“.

A lo que el artista respondió detalladamente: “Me trajo, pero ahora ya no. Cuando se supo que yo me reinscribí en el partido (...) Esa legalización tenía que venir con 18.500 firmas. Entonces, todos los que éramos comunistas, nos fuimos a reinscribir. En el Paseo Ahumado yo me reinscribí, me sacaron una foto y la subieron a las redes sociales”.

Sobre los efectos que eso tuvo, añadió: “Mucha gente pensó que yo me había inscrito por primera vez en el partido, y yo era comunista desde que se legalizó el Partido Comunista en Chile. Entonces quedó la grande”.

Las consecuencias laborales de que se supiera su militancia

La situación no tardó en generar repercusiones laborales. “Tenía como 17 eventos y me bajaron de todos. De todos, además, trabajaba con mi hermano en ese tiempo y me decía ‘oye Daniel, el evento de Carozzi no va’, ‘Bombo, el de la silla me acaban de decir que no va’. ¡Me bajaron de todos!“.

El humorista también recordó: “Yo iba a Miami a actuar en un evento solidario para Caritas Chile y me bajaron porque era comunista, ‘¿cómo vas a traer un comunista, traidor de la patria?’ Entonces, ¿qué hice yo? Hice una rutina, burlé del tema”.

Para enfrentar este escenario adverso, Bombo Fica optó por nuevos caminos: “Entonces empecé a hacer circo, fui a actuar a los circos, porque ahí está el pueblo, y el pueblo no está ni ahí con la hueá“.

“Entonces yo fui a actuar a los circos, y me nutrí de todo eso, y después empecé a hacer teatro, después empecé a hacer los casinos y me reinventé, no fui más a eventos de empresas”, complementó.

El comediante concluyó reafirmando su postura política: “Tengo una opción, la respeto y la manifiesto sin miedo”.