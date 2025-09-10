;

VIDEO. “No has hecho un abdominal en tu vida”: Vasco Moulian protagoniza incómodo momento con Danilo 21

El creador de contenidos respondió siendo igual de duro en una crítica personal sobre su participación en TV.

José Campillay

“No has hecho un abdominal en tu vida”: Vasco Moulian protagoniza incómodo momento con Danilo 21

Un tenso intercambio se vivió en la última edición de Seré Wn?, programa digital que este martes tuvo como invitados a Vasco Moulian y Danilo 21.

Lo que parecía una conversación distendida terminó en un momento incómodo luego de que el actor realizara un comentario sobre el físico del creador de contenido.

La situación surgió mientras debatían acerca de la polémica entre Claudio Bravo y Sammis Reyes. En medio del diálogo, Danilo 21 reconoció que no dominaba tanto los temas deportivos, aunque señaló que el discurso de Reyes le llamaba la atención.

Fue ahí cuando Moulian intervino sin filtro: “Es que voh’ no has hecho un abdominal en tu vida y te debe picar eso po’”, lanzó, descolocando a todos en el set.

El comentario dejó en silencio al influencer por algunos segundos, hasta que respondió con ironía: “Quedé mínimo común múltiplo...”, evidenciando su incredulidad ante lo sucedido.

Pese a la reacción, Moulian insistió en su idea señalando que “a lo mejor no entiendes la lógica del deportista extremo”.

La respuesta

Aunque en un comienzo intentó restarle importancia, Danilo 21 finalmente encaró al actor por lo que calificó como un ataque innecesario.

“No, no he hecho abdominales. No creo que se trate de eso tampoco, Vasco. Qué feo. O sea, no estamos hablando de quién hace deporte, quién no hace deporte. No estamos hablando de quién está flaca, quién no está flaca. Vasco, por favor”, manifestó.

El influencer fue más allá y apuntó directamente a la participación de Moulian en televisión: “Por eso la gente te quiere sacar de Primer Plano“.

Si no estuviera Julio César -Rodríguez-, Vasco no estaría en Primer Plano ni en los siguientes programas”, remató.

Visiblemente molesto, Danilo cerró su intervención con una advertencia: “Yo, Vasco, te iba a dar una oportunidad, pero después de esto no sé…”.

Moulian, en tanto, optó por responder con sarcasmo: “Soy un crack, mira cómo los tengo”, comentó antes de que la conversación siguiera por otros temas.

