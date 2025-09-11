;

Bombardeos israelíes en Yemen dejan hasta el momento 46 muertos y más de 160 heridos

La ofensiva sobre Saná y Yauf deja decenas de víctimas, incluidos niños y mujeres, mientras los hutíes lanzan misiles y drones en represalia.

Martín Neut

YEMEN-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

YEMEN-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT / MOHAMMED HUWAIS

Los bombardeos israelíes en Yemen dejaron al menos 46 muertos y 165 heridos, según informó este jueves el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes.

Entre las víctimas fatales se encuentran cinco niños, 11 mujeres y 30 hombres, mientras que entre los lesionados hay 31 menores, 29 mujeres y 105 hombres.

La mayor parte de los fallecidos se concentra en la gobernación de Saná, con 38 muertos y 147 heridos, mientras que en Yauf se registraron ocho decesos y 18 heridos.

Las autoridades advirtieron que los números son preliminares, dado que continúan las labores de rescate y búsqueda de víctimas.

En represalia, los hutíes lanzaron un misil balístico hipersónico y varios drones hacia el sur de Israel, incluyendo dos dirigidos al Aeropuerto de Ramon.

El Ejército israelí reportó la intercepción de un misil y un dron. Desde 2015, los hutíes controlan Saná y otras zonas del norte y oeste del país y han atacado a Israel y embarcaciones con vínculos israelíes.

