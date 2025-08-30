Rebeldes hutíes prometen venganza contra Israel tras muerte de su “primer ministro” por bombardeos

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este sábado su intención de vengar la muerte de su “primer ministro”, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y de varios miembros de su gabinete, fallecidos en los bombardeos realizados por Israel el jueves.

En un comunicado difundido por su cadena Al Masirah, los hutíes confirmaron que varios de los ministros resultaron heridos, algunos de gravedad, durante la reunión en la que se encontraban en Saná.

Ante estos hechos, Mehdi al Machat, jefe del Consejo Político Supremo, afirmó en un mensaje difundido por Telegram: “Prometemos a Dios, al querido pueblo yemení y a las familias de los mártires y heridos que nos vengaremos”.

Además, Al Machat advirtió a las empresas extranjeras presentes en Israel que abandonen el país “antes de que sea muy tarde”.

Tras la muerte de al Rahwi, nombrado en agosto de 2024, los hutíes designaron a Mohammed Ahmad Muftah como “primer ministro interino” para liderar el gobierno rebelde.

Escalada de ataques con misiles y drones

Los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado ataques reiterados con misiles y drones contra Israel, alegando actuar en solidaridad con los palestinos.

La mayoría de estos ataques han sido interceptados por el ejército israelí. El más reciente ocurrió el miércoles, cuando los hutíes afirmaron haber lanzado misiles contra territorio israelí, los cuales fueron neutralizados.

Israel, a su vez, respondió con bombardeos sobre Saná, incluyendo ataques al aeropuerto y a puertos en las regiones controladas por los hutíes. Según el ejército israelí, sus ataques se centraron en “objetivos militares”.