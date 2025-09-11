;

Al menos 16 delincuentes armados protagonizaron asalto tipo “turbazo” en casa de concejala de La Pintana

Los delincuentes ingresaron al domicilio y, al escapar, realizaron múltiples disparos al aire para intimidar a los vecinos.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Al menos 16 delincuentes armados protagonizaron asalto tipo “turbazo” en casa de concejala de La Pintana

Durante la noche de este jueves, la concejala de La Pintana, Marcela Poveda, fue víctima de un violento robo en la modalidad de “turbazo”.

Según la Policía de Investigaciones, un grupo de 16 delincuentes armados llegó en cinco vehículos hasta la vivienda de la autoridad comunal, ubicada en la zona sur de Santiago, e ingresó de manera coordinada al inmueble.

Revisa también:

ADN

En esa línea, una vez dentro, los sujetos intimidaron con armas de fuego a los cuatro integrantes del grupo familiar que se encontraban al interior, todos adultos, y sustrajeron diversas especies avaluadas en ocho millones de pesos.

El inspector Eduardo Isla, de la Brigada de Robos Metropolitana Sur, explicó que la acción delictual se vio interrumpida por vecinos que, al percatarse de lo ocurrido, intentaron intervenir con gritos y comenzaron a lanzar piedras para ahuyentar a los antisociales.

Sin embargo, en medio de la huida, los delincuentes realizaron varios disparos al aire para intimidar a los residentes y asegurar su escape.

Producto del hecho, una de las víctimas resultó con lesiones leves, mientras que la investigación de la PDI se centra en identificar a los responsables de este violento asalto.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad