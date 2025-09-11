Al menos 16 delincuentes armados protagonizaron asalto tipo “turbazo” en casa de concejala de La Pintana

Durante la noche de este jueves, la concejala de La Pintana, Marcela Poveda, fue víctima de un violento robo en la modalidad de “turbazo”.

Según la Policía de Investigaciones, un grupo de 16 delincuentes armados llegó en cinco vehículos hasta la vivienda de la autoridad comunal, ubicada en la zona sur de Santiago, e ingresó de manera coordinada al inmueble.

En esa línea, una vez dentro, los sujetos intimidaron con armas de fuego a los cuatro integrantes del grupo familiar que se encontraban al interior, todos adultos, y sustrajeron diversas especies avaluadas en ocho millones de pesos.

El inspector Eduardo Isla, de la Brigada de Robos Metropolitana Sur, explicó que la acción delictual se vio interrumpida por vecinos que, al percatarse de lo ocurrido, intentaron intervenir con gritos y comenzaron a lanzar piedras para ahuyentar a los antisociales.

Sin embargo, en medio de la huida, los delincuentes realizaron varios disparos al aire para intimidar a los residentes y asegurar su escape.

Producto del hecho, una de las víctimas resultó con lesiones leves, mientras que la investigación de la PDI se centra en identificar a los responsables de este violento asalto.