“Como familia nos mató”: el crudo relato del bullying que sufrió hija de destacado ex futbolista argentino

Un estremecedor relato se dio a conocer este lunes en Argentina, luego de que la familia de Martín Demichelis revelara un crudo caso de bullying contra una de sus hijas cuando el ex futbolista era técnico de River Plate.

Evangelina Anderson, ex esposa del entrenado y madre de tres de sus hijos, en entrevista con el programa LAM detalló que su hija fue atacada por compañeros de su escuela tras el primer Superclásico en el que el conjunto ‘Millonario’ venció a Boca Juniors bajo su dirección técnica.

“A mi hija la agarraron entre cuatro nenes, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo: ‘aguante Boca’”, comentó

“No me avisó nadie lo que había pasado. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, agregó.

La modelo indicó que no solo el ataque que sufrió su hija los conmocionó, sino que también una pregunta que ella les lanzó.

“Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Martín Demichelis? No tengo la culpa del trabajo de papá’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató“, cerró.