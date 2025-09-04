El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Falsos carabineros protagonizan turbazo en Estación Central: robaron auto de alta gama e incluso un balón de gas

Durante la noche del miércoles, ladrones caracterizados como funcionarios de Carabineros protagonizaron un violento turbazo en la comuna de Estación Central.

Según información entregada por la Fiscalía, al menos 15 antisociales armados llegaron hasta un domicilio ubicado en calle Constantino, donde intimidaron a los residentes, un matrimonio que se encontraba en compañía de un adulto mayor.

En el interior, los delincuentes sustrajeron televisores, dinero en efectivo, mercadería, un automóvil de alta gama de marca Ford, tipo Mustang, e incluso se llevaron un balón de gas.

Más antecedentes los entregó el fiscal Felipe Olivari. “Este grupo de 15 sujetos forzó la puerta e ingresó a la fuerza al domicilio”, señaló.

“Supuestamente, portaban placas de Carabineros, chalecos antibalas de la institución, y vestidos con ropa muy similar a la de a la de los funcionarios policiales”, agregó.

“Todos, o la gran mayoría, portaban armas de fuego. Intimidaron a las víctimas, un matrimonio junto con su padre, los hacen ingresar a la fuerza al patio y los mantienen intimidados con la cabeza gacha”, aseveró.

Unidades especializadas del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros quedaron a cargo de este asalto en modo de los turbazo en la comuna de Estación Central.