;

Hallazgo de dos cuerpos en estado de descomposición conmociona a La Serena: PDI investiga en Arrayán Costero

La Brigada de Homicidios trabaja con el Laboratorio de Criminalística; las víctimas, un hombre y una mujer, no han sido identificadas.

Mario Vergara

Paulina Marín

Hallazgo de dos cuerpos en estado de descomposición

Hallazgo de dos cuerpos en estado de descomposición

00:58

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados este miércoles al interior de una vivienda en Arrayán Costero, sector norte de La Serena (Región de Coquimbo).

Según la PDI, personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística acudió al lugar por instrucción de la Fiscalía Macrozona Norte. “Se trata de dos cadáveres, uno masculino y otro femenino, preliminarmente no identificados”, indicó el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH local.

Revisa también:

ADN

Debido al estado de los restos, ambos cuerpos serán derivados al Servicio Médico Legal (SML) para establecer la causa y data de muerte, mientras equipos periciales levantan evidencias en el inmueble.

La policía mantiene diligencias para identificar a las víctimas y determinar si hubo participación de terceros.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad