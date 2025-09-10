Hallazgo de dos cuerpos en estado de descomposición conmociona a La Serena: PDI investiga en Arrayán Costero

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados este miércoles al interior de una vivienda en Arrayán Costero, sector norte de La Serena (Región de Coquimbo).

Según la PDI, personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística acudió al lugar por instrucción de la Fiscalía Macrozona Norte. “Se trata de dos cadáveres, uno masculino y otro femenino, preliminarmente no identificados”, indicó el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH local.

Debido al estado de los restos, ambos cuerpos serán derivados al Servicio Médico Legal (SML) para establecer la causa y data de muerte, mientras equipos periciales levantan evidencias en el inmueble.

La policía mantiene diligencias para identificar a las víctimas y determinar si hubo participación de terceros.