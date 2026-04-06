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“Me hubiera encantado jugar por Chile; me faltaba muy poco tiempo para nacionalizarme, pero no se dio”

“Haberme retirado en Universidad Católica es la otra espinita que tengo, pero estoy orgulloso de la carrera que hice”, confesó el recordado exdefensa cruzado Facundo Imboden.

Bastián Lizama

Instagram @facuimboden

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Facundo Imboden dejó una huella imborrable en Universidad Católica. El exdefensa argentino, formado en Boca Juniors, defendió la camiseta del elenco precordillerano entre 2005 y 2009, logrando un título de Primera División y convirtiéndose en uno de los emblemas en la zaga de los cruzados.

A sus 46 años, el otrora central trasandino sigue atento a la actualidad de la UC y, en la antesala del partido contra el cuadro xeneize por la Copa Libertadores 2026, confesó una de las grandes deudas de su paso por el fútbol chileno: haber defendido la camiseta de La Roja.

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“Me hubiera encantado haber defendido los colores del país de mis dos hijos, pero no se dio en ese momento. Me faltaba muy poco tiempo para nacionalizarme y después no se dio con Marcelo Bielsa, pero sí hubiera sido algo lindo en mi carrera haber podido defender los colores de Chile", reconoció Imboden en diálogo con Los Tenores de la Tarde de ADN.

En esa línea, el nacido en Castelar también reconoció que otra de las cuentas pendientes de su carrera fue no retirarse en la UC. “Esa es la otra espinita que tengo en mi carrera, haber podido decir que mi último partido fue en el viejo San Carlos. Pero nada, uno está orgulloso de la carrera que hizo, de los 12 años que juegué profesionalmente y disfruté muchísimo", afirmó.

La nueva vida de Facundo Imboden

Luego de su retiro en 2012, tras un paso por Deportivo Cuenca de Ecuador, el exdefensa de la UC regresó a Argentina y asumió nuevos retos personales. “Estoy trabajando con mi empresa de demoliciones y aprovechando mi escuelita de fútbol, enseñándoles a los chicos lo lindo que es este deporte. Ellos aprenden de mí y de los profes, pero yo también aprendo de ellos todos los días", explicó.

Y agregó: “Ahora me tiré más a lo que hacemos todos los exjugadores de fútbol que a jugar al pádel, así que ahora estoy jugando torneo de pádel”.

Por último, recordó su reciente visita a Chile y aclaró que no estará presente en el duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Copa Libertadores: “Estuve en Santiago el año pasado, porque el consulado de Boca me invitó a estar un fin de semana y pude conocer, sin ver un partido, el nuevo Claro Arena”.

“Estuve viendo el entrenamiento, compartí con Gary (Medel) y el Tati (Buljubasich), así que estuve hace poquito. Ahora no pude ir para este partido por cosas de trabajo, pero trataremos de alentar cuando sea el partido acá en La Bombonera de ir con la gente de la Católica a hinchar", concluyó.

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