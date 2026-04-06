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Canciller venezolano critica la postura del Presidente Kast en búsqueda de diplomacia: “Imposible hablar en serio de relaciones”

Además, Yvan Gil cuestionó la “pose” política del chileno y asegura que “le habla a un público extremista”.

José Campillay

Canciller venezolano critica la postura del Presidente Kast en búsqueda de diplomacia: “Imposible hablar en serio de relaciones”

La gira oficial del Presidente José Kast por Argentina no solo dejó postales de sintonía con la administración de Javier Milei, sino que también reactivó un frente de fricción directa con el Palacio de Miraflores.

Tras los planteamientos del mandatario chileno sobre el futuro de las relaciones con Venezuela, la respuesta de Caracas no se hizo esperar, marcando una distancia que parece difícil de acortar en el corto plazo.

Desde el Gobierno venezolano, el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, arremetió contra la narrativa empleada por Kast en Buenos Aires.

Para el canciller, existe una contradicción insalvable entre el deseo de normalizar vínculos y el tono utilizado por el Jefe de Estado chileno.

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“Resulta extraño que José Antonio Kast hable de ‘restablecer relaciones’ mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos”, comentó Gil.

El jefe de la diplomacia venezolana fue enfático en señalar que el respeto mutuo es una condición básica que, a su juicio, no se está cumpliendo.

En este sentido, advirtió que la retórica actual de La Moneda anula cualquier posibilidad de acercamiento formal.

“Así es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas: no se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio”, subrayó, añadiendo que tampoco tiene sentido “hablar de respeto mientras se agrede”.

Factor Milei y escenario post-Maduro

La controversia se originó en la Casa Rosada, donde José Antonio condicionó el restablecimiento de los nexos a un cambio de régimen en el país caribeño.

El Presidente chileno fue explícito al señalar que el alejamiento de Nicolás Maduro es el requisito fundamental para una nueva etapa bilateral.

Para Kast, este giro político permitiría resolver crisis operativas, como la repatriación de ciudadanos y la reapertura del espacio aéreo.

“La salida del narcodictador Maduro, que actualmente está siendo procesado y juzgado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y, más adelante, relaciones diplomáticas estables”, sostiene.

“Esperamos que los vuelos en algún momento se puedan restablecer y con eso evitar en parte la necesidad de un corredor humanitario terrestre“, agregó el jefe de Estado.

Crítica a la “pose” política

Para la administración venezolana, estos anuncios no forman parte de una agenda de Estado, sino de un cálculo electoral. Yvan Gil cerró su intervención sugiriendo que las palabras de Kast tienen como objetivo principal consolidar su base de apoyo más radical.

“Al final, más que política exterior, el Presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad”, concluyó.

Este nuevo episodio se suma a un historial reciente de desencuentros que ha incluido el retiro de embajadores y una parálisis casi total en la cooperación en materias de seguridad y migración, dejando la relación bilateral en uno de sus puntos más bajos.

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