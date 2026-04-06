Tras siete años de batalla legal: Australia extraditará a Chile a Adriana Rivas, exagente de la DINA

El Tribunal Federal de Australia ha puesto fin a una de las disputas legales más prolongadas en materia de derechos humanos del país.

Según The Guardian, el juez Michael Lee dictaminó este martes (de Australia) que Adriana Elcira Rivas, señalada como presunta torturadora y secuestradora bajo la dictadura de Augusto Pinochet, deberá ser extraditada a Chile para enfrentar la justicia.

Rivas, quien hoy supera los 70 años, vivió durante décadas una vida anónima en Sídney, desempeñándose como niñera y limpiadora en el suburbio costero de Bondi. Sin embargo, su pasado la alcanzó en 2019, cuando fue arrestada por la policía de Nueva Gales del Sur tras una solicitud del gobierno chileno.

La justicia chilena la acusa de participar en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), específicamente en una brigada responsable de la tortura física y psicológica de opositores al régimen. Se le imputan siete cargos de secuestro agravado ocurridos en 1976, incluyendo la desaparición de una mujer con cinco meses de embarazo.

Los argumentos de la defensa

Durante los siete años que ha permanecido detenida, Rivas agotó múltiples recursos legales para evitar su traslado a Sudamérica. Su defensa argumentó que la extradición debía ser bloqueada por tratarse potencialmente de un juicio por crímenes de lesa humanidad. El plazo para enjuiciar los delitos de secuestro ya había expirado.

No obstante, el juez Lee fue tajante al calificar estos argumentos como “erróneos”. Según el magistrado, no se demostró que el gobierno australiano incurriera en errores de jurisdicción, confirmando que la solicitud de extradición por secuestro agravado es legalmente sólida.

“El solicitante no ha logrado demostrar que la decisión del ministro se viera afectada por un error de jurisdicción”, sentenció Lee ante la presencia del embajador y el cónsul general de Chile.

Un eco de la dictadura en Australia

La presencia de Rivas en suelo australiano siempre fue un tema sensible. Tras el golpe de Estado de 1973, Australia recibió a decenas de miles de chilenos que huían de la violencia política que dejó un saldo de aproximadamente 40,000 víctimas (entre asesinados, torturados y presos políticos) hasta 1990.

Adriana Navarro, abogada que representa a las familias de las víctimas, recordó a las afueras del tribunal que más de 1,100 chilenos aún permanecen desaparecidos. “Tenemos una idea bastante clara de lo que les sucedió y creemos que la Sra. Rivas también”, señaló Navarro, subrayando la importancia de este veredicto para la memoria histórica de Chile.