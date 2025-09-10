Un mono incautado y varios detenidos en operativo antidrogas en la Región Metropolitana: líder operaba desde Santiago 1

Durante este miércoles, la Policía de Investigaciones realizó un amplio operativo antinarcóticos en distintas comunas de la Región Metropolitana, que incluyó allanamientos en once domicilios.

En medio del operativo en la Villa Grecia de Pudahuel, sujetos intentaron escapar por los techos de las viviendas, pero fueron detenidos por los detectives.

De madera simultánea, también hubo allanamientos en Maipú, Lo Prado y en una parcela de Melipilla, donde se halló un mono en manos de uno de los integrantes de la organización criminal.

El prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente, detalló que la investigación permitió identificar la estructura del grupo, cuyo cabecilla dirigía las operaciones desde el penal Santiago 1.

“Con base en un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, se logró detectar esta organización que operaba en distintos puntos de la capital, con un líder que se encontraba privado de libertad”, señaló.

Respecto al hallazgo del animal, Ramírez explicó que “hay que ver si fue registrado de manera normal, aunque no se contaba con ningún documento que acreditara la tenencia responsable, por lo que se procedió a la incautación y se coordinó con el SAG para su resguardo”.

El operativo se tradujo en varias detenciones, incautación de drogas y armas, y el desmantelamiento de una red que operaba en distintos sectores de la capital bajo las órdenes de un interno de Santiago 1.