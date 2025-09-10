;

Un mono incautado y varios detenidos en operativo antidrogas en la Región Metropolitana: líder operaba desde Santiago 1

El procedimiento simultáneo permitió desarticular puntos de microtráfico en distintas comunas de la capital.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Un mono incautado y varios detenidos en operativo antidrogas en la Región Metropolitana: líder operaba desde Santiago 1

Durante este miércoles, la Policía de Investigaciones realizó un amplio operativo antinarcóticos en distintas comunas de la Región Metropolitana, que incluyó allanamientos en once domicilios.

En medio del operativo en la Villa Grecia de Pudahuel, sujetos intentaron escapar por los techos de las viviendas, pero fueron detenidos por los detectives.

De madera simultánea, también hubo allanamientos en Maipú, Lo Prado y en una parcela de Melipilla, donde se halló un mono en manos de uno de los integrantes de la organización criminal.

Revisa también:

ADN

El prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente, detalló que la investigación permitió identificar la estructura del grupo, cuyo cabecilla dirigía las operaciones desde el penal Santiago 1.

“Con base en un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, se logró detectar esta organización que operaba en distintos puntos de la capital, con un líder que se encontraba privado de libertad”, señaló.

Respecto al hallazgo del animal, Ramírez explicó que “hay que ver si fue registrado de manera normal, aunque no se contaba con ningún documento que acreditara la tenencia responsable, por lo que se procedió a la incautación y se coordinó con el SAG para su resguardo”.

El operativo se tradujo en varias detenciones, incautación de drogas y armas, y el desmantelamiento de una red que operaba en distintos sectores de la capital bajo las órdenes de un interno de Santiago 1.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad