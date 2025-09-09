;

Tras allanamiento en su casa durante operativo antidrogas: ¿Se emitirá una orden de detención contra Jere Klein?

En medio del procedimiento, que terminó con 17 detenidos, se encontró en la residencia del cantante urbano una prensa dosificadora de droga.

Ruth Cárcamo

Tomás Golzio

Fue este lunes cuando Carabineros allanó la casa del cantante urbano Jere Klein, ubicada en la comuna de Colina, en medio de un amplio operativo antidrogas en la región Metropolitana.

Durante el procedimiento, se intervinieron 19 inmuebles, desde donde se incautó pasta base, clorhidrato de cocaína, ketamina, armas de fuego, entre otros, lo que terminó con la detención de 17 personas.

Mientras que en la casa del cantante se halló una prensa dosificadora de droga. Ante esto, surgen dudas de si podría ser detenido tras su presunta vinculación con los hechos investigados.

¿Orden de detención contra Jere Klein?

Respecto a una posible orden de detención contra Jere Klein –el cual se encuentra en Medellín, Colombia– la fiscal Alina Escudero explicó que las diligencias investigativas definirán las acciones judiciales.

“De momento no existe una orden de detención, sin perjuicio de lo que revisemos. Existe este procedimiento que es reciente, entonces tenemos que revisar la relación entre lo que se incautó y evaluar algunas líneas investigativas y decisiones procesales”, dijo.

Por su parte, Carabineros detalló que la asociación ilícita estaba conformada principalmente por familiares y amigos, varios de los cuales contaban con antecedentes por tráfico de drogas.

