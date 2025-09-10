El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Homicidio en La Pintana: un hombre es asesinado y otro resulta herido tras ataque armado

Durante la medianoche de este martes, un violento ataque armado dejó a un hombre muerto y a otro herido en la Villa Orquesta, comuna de La Pintana.

Según informó la PDI, la víctima se encontraba al interior de un domicilio cuando fue abordada por desconocidos que dispararon en su contra, provocándole la muerte en el lugar.

Mientras que en el mismo hecho, otro hombre resultó lesionado y fue trasladado a un hospital del sector.

El subprefecto Robert Briones, de la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana, explicó que “la víctima fue abordada por sujetos que hicieron uso de armas de fuego, causándole lesiones que le provocaron la muerte en el lugar”.

En el sitio trabaja personal del Laboratorio de Criminalística levantando evidencia balística y hematológica, mientras detectives realizan las diligencias de rigor para establecer la dinámica del crimen.

De manera preliminar, no se descarta que el lesionado pueda estar vinculado al hecho.

Cabe señalar que ayer al mediodía, en el mismo sector de la Villa Orquesta, otro hombre fue baleado con seis disparos, quedando grave aunque fuera de riesgo vital.