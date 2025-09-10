Tricel admite a trámite solicitud para destituir a Claudio Orrego por posible uso de fondos en campaña

11 de junio de 2025/SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a trámite la solicitud de consejeros regionales de oposición que piden la destitución del gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

El recurso fue ingresado el pasado 25 de julio, acusando al gobernador de un notable abandono de deberes y de contravenir el principio de probidad administrativa.

La acción se originó luego de un informe de la Contraloría que detectó uso de recursos del Gobierno de Santiago para la campaña de reelección de Orrego.

En ese contexto, consejeros como Álvaro Bellolio (UDI) llevaron la situación al Tricel para que determine si el gobernador debe dejar el cargo.

Así, finalmente, el tribunal aceptó las ratificaciones y resolvió admitir a trámite la solicitud, aunque con un voto disidente, según La Segunda.