;

Tricel admite a trámite solicitud para destituir a Claudio Orrego por posible uso de fondos en campaña

El recurso fue presentado por consejeros regionales de oposición tras un informe de Contraloría que cuestionó gastos del Gobierno de Santiago.

Cristóbal Álvarez

11 de junio de 2025/SANTIAGOFOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

11 de junio de 2025/SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a trámite la solicitud de consejeros regionales de oposición que piden la destitución del gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Revisa también:

ADN

El recurso fue ingresado el pasado 25 de julio, acusando al gobernador de un notable abandono de deberes y de contravenir el principio de probidad administrativa.

La acción se originó luego de un informe de la Contraloría que detectó uso de recursos del Gobierno de Santiago para la campaña de reelección de Orrego.

En ese contexto, consejeros como Álvaro Bellolio (UDI) llevaron la situación al Tricel para que determine si el gobernador debe dejar el cargo.

Así, finalmente, el tribunal aceptó las ratificaciones y resolvió admitir a trámite la solicitud, aunque con un voto disidente, según La Segunda.

ADN

17 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad