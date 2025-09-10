;

FOTOS Y VIDEO. Tras denuncias de vecinos por mal olor: decomisan 15 toneladas de carne vencida en local clandestino de Recoleta

Autoridades encontraron carne amarilla, maloliente y vencida, importada desde Brasil.

Martín Neut

Decomisan 15 toneladas de carne vencida en local clandestino de Recoleta

Decomisan 15 toneladas de carne vencida en local clandestino de Recoleta / Foto Seremi de Salud RM

En la previa de las Fiestas Patrias, un operativo realizado este miércoles por la Municipalidad de Recoleta permitió el decomiso de 15 toneladas de carne en un local clandestino ubicado en la calle Purísima, en el barrio Bellavista.

Entre los productos incautados había carne de vacuno, ave y cerdo, muchos de ellos con fecha de vencimiento de hace más de un año y un característico color amarillento que evidenciaba su descomposición, pese a haber estado congelada.

“Este es un golpe muy importante al comercio ilegal de carne previo a las fiestas patrias, es una cantidad muy importante (…) recibimos denuncias de nuestra comunidad que señalaba la emanación del lugar de malos olores y de fecas", señaló el alcalde Fares Jadue.

El local operaba sin ningún permiso municipal ni resolución sanitaria, y los productos provenían de Brasil. Los vecinos habían alertado sobre los malos olores que salían del recinto, lo que motivó la fiscalización.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a revisar siempre la fecha de expiración de los alimentos y a adquirirlos únicamente en locales autorizados y fiscalizados.

